Участник проекта телеканала НТВ «Ты супер!» Никита Зиновьев рассказал, как не порвать связки во время пения

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Без понимания, как механически задействовать связки во время пения в ванной, караоке или посреди квартиры, можно запросто их испортить. Об этом заявил преподаватель вокала тюменской школы музыки, участник проекта телеканала НТВ «Ты супер!» Никита Зиновьев. По его словам, во время пения мы задействуем горло, мышцы шеи, живота и спины. Большую роль играет дикция и имеющиеся зажимы в положении рта и челюсти.

- Если ученик не умеет «попадать в ноты», то первым делом необходимо добавить уверенности, раскрыть человека и снять возможные зажатости. Далее уже важно проработать дикцию. Есть ученики, которые плохо попадают в ноты, но имеют хорошее произношение, немало случаев и с обратной ситуацией, - цитирует Никиту издание tumentoday.ru.

Если человек умеет интонировать, то можно дальше расширять диапазон и эмоции. Ведь научить петь можно каждого: главное – регулярно заниматься и повторять пройденное, чтобы не бросить начатое и не сдаться.

- Обычно первые результаты заметны уже спустя четыре месяца – полгода регулярных занятий, однако и эти сроки трудно назвать «общими» - процесс обучения и успехи в нем слишком индивидуальны, - отметил Никита Зиновьев.

А ещё запомните главный совет от вокалистов: распевайтесь.