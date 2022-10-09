Специалисты мультицентра «Контора пароходства» создали каталог из 118 креативщиков, которые придумывают проекты

Фото: Контора пароходства

Специалисты мультицентра «Контора пароходства» опубликовали на своем сайте каталог креативных тюменцев, которые придумывают и реализуют локальные проекты. Пока в нем только 118 человек, включая музыкантов, художников, дизайнеров, театралов, но к концу 2022 года список пополнится дизайнерами одежды и пространствами региональных создателей. Все они развивают бренды и воплощают уникальные проекты в Тюмени.

По словам менеджера отдела поддержки создателей Софьи Брудковой, решение о создании каталога было принято после многочисленных просьб со стороны тюменцев.

- Мы решили собрать всех и объединить в полноценную базу, чтобы люди могли находить тех, кто им полезен. Общаться, воплощать идеи, события и коллаборации. Так мы не только развиваем город, но и продвигаем тюменские бренды, - цитирует Софью издание «Мегатюмень».

Чтобы попасть в каталог, креативщик должен вести свою деятельность (креативную, досуговую) в Тюмени. А ещё эта деятельность должна вносить вклад в экономику города.

КАК ПОПАСТЬ В КАТАЛОГ?

Если вы хотите попасть в каталог креативных тюменцев, свяжитесь с менеджером, контакты которого можно найти на сайте «Конторны пароходства».