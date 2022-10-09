Почти 12,5% проверенных в Тюменской области семян зернобобовых культур оказались мусором Фото: pixabay.com

Специалисты ФГБУ «Россельхозцентра» по Тюменской области проверили более 6 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая. Только 697 тонн (а это 12,5%) отвечают требованиям на посевные качества по всем показателям. «Некондиция» не соответствует ГОСТу по засоренности, а 8,6% - по засоренности.

По данным портала t-l.ru, семена будут проверять и дальше. Сейчас количество исследованных яровых и зернобобовых культур составляет 3% от общей потребности по региону.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменские аграрии увеличили посев зерновых и зернобобовых культур этой весной.