Тюменские медики придумали, как спортсменам сократить время на бесконечные обследования Фото: Татьяна Коркина

Две «бережливых» методики разработали и внедрили специалисты тюменского Медицинского консультативно-диагностического центра (МКДЦ). Один из них, под названием «Обеспечение выполнения углубленного медицинского обследования за минимальное количество посещений в Центре спортивной медицины» представила Дина Садовская.

Проект предусматривает другой подход к организации углубленного медицинского обследования спортсменов. На первом посещении они проходят ЭКГ, ЭхоКГ, спирографию, антропометрию, клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи. На втором спортсмены посещают травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, отоларинголога, офтальмолога, кардиолога и других. Таким образом, время прохождения осмотра и получения разрешения сократилось с пяти до двух дней.

Другой проект - «Оптимизация процессов диагностики узловых образований щитовидной железы на базе Центра эндокринологии и диетологии» - представила Елена Александрова.

Оба проекта прошли защиту, совсем скоро их разместят на цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека», созданной для распространения лучших практик в области социально-экономического развития.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что бережливые технологии активно внедряются в тюменской поликлинике № 3 в рамках нацпроекта «Здравоохранение».