В Тюмени 9 октября 2022 воздух прогреется до +14 градусов, но пройдет дождь Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 9 октября, ожидается облачность с прояснениями. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 C, днем +9…+14 С.

Погода в Тюмени 9 октября в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 9 октября (26 сентября по старому стилю) День памяти Иоанна (Ивана) Богослова, одного из Двенадцати апостолов и автора Евангелия от Иоанна. Именно ему распятый на кресте Иисус поручил заботиться о матери, Деве Марии. А прозвище Богослов Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии называл Иисуса Христа Словом Божьим.

На Руси в этот день судили по погоде. Если выпадал снег, значит, зима наступит 21 ноября, на Михайлов день. Смотрели и на листья: если она не опадают с деревьев не чисто, значит, будут морозы. А вот если день выдавался теплым и солнечным, значит, следующим летом июнь будет дождливым и холодным.