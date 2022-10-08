В Тюмени 8 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 388 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 октября 2022 года увеличилось на 388, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 242 687 человек.

По состоянию на 8 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%.

Выздоровело за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября 2022 года. Выявлен 20 571 новый случай. Умерло за сутки 106 человек.