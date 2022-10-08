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Спорт8 октября 2022 15:11

Тюменцев приглашают на уникальные зарядки по радио

Евгений Значковский

Тюменцев приглашают на уникальные зарядки по радио. Каждое буднее утро в 6.48 на частоте 103, 1 FM тренеры будут проводить для слушателей короткую утреннюю разминку.

По информации местного департамента по спорту и молодежной политике, разминка проходит в течение двух минут, включает в себя комплекс необходимых упражнений, чтобы разбудить все органы.

– Зарядки по радио продлятся весь октябрь, мы ждем обратной связи от населения. Если проект станет востребованным, то планируем продолжить его на регулярной основе, – отметил директор ведомства Сергей Борисевич.