В Тюмени придумали фотопроект о внимательном отношении к родным и близким. Сделала это команда онлайн-проекта «Киберпатруль Тюменской области».

В фотопроекте представлены четыре портретных фотографии, которые отображают подавленное эмоциональное состояние молодых людей. У каждого на месте губ размещена поисковая строка с запросами: как почувствовать себя счастливой; где получить бесплатную психологическую помощь; что делать, если мне неинтересно жить; почему я чувствую себя одиноко.

Такие вопросы могут задавать молодые люди в Интернете, которые находятся в трудной жизненной ситуации, отмечает Moi-portal.ru.