Тюменский ХК «Рубин» – один из лидеров перед выездной серией ВХЛ. Фото - "ХК «Рубин» (Тюмень)" в ВК.

Тюменский ХК «Рубин» – один из лидеров перед выездной серией ВХЛ. В чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» клуб провел 11 матчей и набрал 16 очков.

Завтра, 9 октября, тюменцы сыграют в Перми с «Молотом», 11 октября – с «Торосом» в Нефтекамске, 13 октября – с «Нефтяником» в Альтемьевске, 15 октября – с «Ижсталью» в Ижевске. Все эти соперники слабее «Рубина» – они занимают места во второй половине турнирной таблицы.

В плей-офф борьбу за Кубок имени Владимира Петрова смогут продолжить 16 сильнейших команд. Год назад его взял «Рубин», напоминает «Вслух.ру».