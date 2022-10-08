Тюменцев бесплатно поводят по заводам. Фото - uralhimmash.ru.

Тюменцев бесплатно поводят по заводам, чтобы они больше узнали о промышленности. Раздел с экскурсиями на российские предприятия, за которые не надо платить, появился на сайте онлайн-путеводителя «Все – на завод!».

В этом разделе есть екатеринбургский производитель оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности «Уралхиммаш» и Челябинский трубопрокатный завод. Также можно побывать на Курской атомной станции и Соловьевском золотом прииске

Онлайн-путеводитель с промышленными экскурсиями «Все – на завод!» создали летом 2022 года по инициативе Агентства стратегических инициатив и при поддержке Минпромторга России, уточняет «Тюменская линия».