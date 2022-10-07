Тюменцы просидели в больничной очереди больше 4 часов из-за перебоев в программном обеспечении. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы просидели в больничной очереди больше 4 часов из-за перебоев в программном обеспечении. Об этом пациенты сами рассказали в социальных сетях.

«Сегодня сидим 4 часа с 8 утра в очереди на забор крови в поликлинике № 3! В час приняли максимум 12 человек. Людям становиться плохо, кто-то не выдерживает и уходит. У кого нет выбора, сидят и ждут. Пациенты вызвали заведующую, она разводит руками и говорит: «Сервер плохо работает»», – сообщили в местной группе в соцсети «ВКонтакте» горожане.

В департаменте здравоохранения Тюменской области знают о проблеме. В ведомстве рассказали подробности.

– Руководство поликлиники приносит свои извинения за возникшие неудобства, но, к сожалению, не всегда ситуация зависит от медиков. Сегодня наблюдаются повсеместные перебои программного обеспечения. В пятницу именно такой день, когда обращаемость, особенно в первую половину дня, максимальная. Эти наложившиеся друг на друга обстоятельства привели к такой ситуации, – объяснили в пресс-службе.

Там заверили, что всё, что зависит от медработников для ускорения процесса и для разрешения ситуации, делается: «Мы всегда рекомендуем иметь запас времени при посещении медорганизации, так как часто прием – это индивидуальный процесс и время может варьироваться».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тоболяки жалуются на огромные очереди в поликлинике. В местном депздраве ответили, когда прекратится безобразие.

«Огромнейшие очереди в поликлинику. Люди часами ждут приёма», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», тем самым открыв ящик Пандоры. Горожане оставили более пятидесяти комментариев под постом в надежде, что очереди исчезнут.