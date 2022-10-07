Александр Моор пожелал сибирского здоровья отмечающему 70-летний юбилей Владимиру Путину. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор пожелал сибирского здоровья отмечающему 70-летний юбилей Владимиру Путину. Губернатор заявил, что президенту всегда рады на гостеприимной Тюменской земле.

– Сейчас под его руководством в стране и регионе идет реализация важных социально-экономических проектов, закладывается прочный фундамент на будущее, – отметил глава региона.

Он пожелал Путину жизненных сил, энергии, отметив, что Владимир Владимирович – настоящий лидер, объединивший русский мир, сделавший Россию сильной и сплоченной: «Тюменцы благодарны Вам за внимание к региону, помощь в возрождении богатейшего историческо-культурного наследия Сибири».