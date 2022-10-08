Главный тренер «Тюмени» стал лучшим в ФНЛ-2 в сентябре. Фото - "ФК Тюмень" в ВК.

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков стал лучшим в ФНЛ-2 в сентябре. Клуб лидирует в турнирной таблице.

Главная заслуга Меньщикова, по заявлениям экспертов, это первое место в турнирной таблице четвертой группы, где выступает клуб. Из 11 сыгранных матчей у клуба было шесть побед, один проигрыш и четыре ничьих. По итогам 11 туров клуб набрал 22 очка.

Однако стоит отметить, что 5 октября клуб выбыл из гонки Кубка России. Он проиграл на домашнем поле астраханскому «Волгарю», передает «Вслух.ру».