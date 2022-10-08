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Общество8 октября 2022 5:16

Тоболячка купит франшизу по программированию за полмиллиона рублей

Эти деньги также пойдут на закупку оргтехники и ремонт помещения
Станислав Дейнеко
Тоболячка купит франшизу по программированию за полмиллиона рублей.

Тоболячка купит франшизу по программированию за полмиллиона рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске директор и основатель детской академии интеллектуального развития Klever Land Диана Каримова купит франшизу по программированию за полмиллиона рублей. Эти деньги также пойдут на закупку оргтехники и ремонт помещения.

В настоящее время в академии, где учат детей достигать результата в любом начатом деле, занимаются более 100 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Тут есть несколько направлений: ментальная арифметика, каллиграфия, скорочтение, коррекция чтения, подготовка к школе и прочее.

– Наибольшей популярностью пользуются ментальная арифметика, обучение чтению и подготовка к школе. Приняли решение открыть новое направление – программирование, – сообщила «Тюменской линии» Диана Каримова.