Тюменские таможенники передали нуждающимся конфискованные вещи. Фото - Тюменская таможня.

Тюменские таможенники передали в региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» порядка 400 килограммов конфискованных вещей. Это почти 7 500 единиц повседневной одежды и чулочно-носочной продукции.

Всё это они конфисковали при проверке авто из Казахстана и Кыргызстана. В документах было указано, что вещи произвели в Турции, Италии и Таджикистане. Общая стоимость товаров – 6,5 миллиона рублей.

– Предприниматели не смогли доказать законность ввоза, поэтому суд обратил их в федеральную собственность, – отметили сотрудники ведомства.

По словам начальника тюменской таможни Владимира Зябко, сначала специалисты провели лабораторные испытания продукции и сделали паспорт безопасности на товар. Потом нашли социальное учреждение, готовое принять изъятую одежду.