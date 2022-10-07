В Тюмени 7 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 392 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 октября 2022 года увеличилось на 392. Всего с начала пандемии ковид подхватили 242 299 человек.

По состоянию на 7 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 025 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ. Выздоровели за сутки 39 573 человека, это на 4,7% меньше в сравнении с 6 октября 2022 года. Выявлено 22 268 новых случаев. Умерли за сутки 104 человека.