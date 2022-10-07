Тюменскому маршруту № 83 добавили остановку «ул. Пермякова». Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени меняется схема движения маршрута регулярных перевозок № 83 «ЖДВ – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)». Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

С 15 октября 2022 года автобусы будут останавливаться на остановочном пункте «Ул. Пермякова» (в прямом направлении).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.