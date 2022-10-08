В Областном студенческом форуме в Тюмени приняли участие 60 учащихся вузов. Фото: Архив "КП"

В областном студенческом форуме в Тюмени приняли участие 60 учащихся вузов. Молодые люди посетили образовательную программу и серию мастер-классов.

26 команд с помощью экспертов оформили свои идеи в социально значимые проекты и соревновались за грантовую поддержку в конкурсе «Моя идея». Всего участники получили 310 тысяч рублей. Гранты на сумму 50 тысяч рублей выиграл Дмитрий Бутенко с проектом «Языковой ассистент» для помощи иностранным студентам. Матвей Пряников получил деньги на экологический проект «Зеленый помощник». Молодой человек планирует создать электронный атлас лекарственных растений.

Еще гранты на сумму 30 тысяч рублей выиграли Анастасия Моор с проектом о поиске хозяев домашним животным «Путь домой» и Ольга Эльстина, проект которой называется «Естественно – жизнь» и посвящен популяризации естественных наук, передает «Мегатюмень».