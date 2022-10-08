В Ялуторовске пройдет киберспортивный форум. Фото - ymsdc.ru.

15 и 16 октября в Молодежном социально-деловом центре Ялуторовска состоится киберспортивный форум. Регистрация участников продлится до 14 октября.

15 октября для молодежи Ялуторовска прочитают лекции о направлениях киберспортивной индустрии – об аналитике и о судействе. Экспертом выступит Петр Кривощеков, серебряный медалист финала IX Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2021 в компетенции «Интернет вещей». Петр расскажет участникам об основах программирования и геймдизайна.

– Киберспорт часто ассоциируется с развлечениями, это замедляет профессиональное развитие сферы. На форуме мы развеем стереотипы и расскажем о востребованности киберспорта и IT в целом, – прокомментировал Александр Фаткулин, руководитель проекта «Киберспортивный форум».

16 октября молодежь сможет принять участие в турнирах по онлайн-играм CS:GO и Dota 2. Победители и призеры получат призы. В завершение форума команда проекта совместно с МАУ «Молодежный социально-деловой центр» города Ялуторовска проведет турнир по танцевальной видеоигре Just Dance.

– «Моя идея» поддерживает проекты разных форматов и тематик. Благодаря интерактивному формату форума молодежь сможет узнать больше об IT-индустрии и приобрести узконаправленные навыки и компетенции, – прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра «Моя территория».