В Тюменском районе завершается уборка урожая. Фото - apk.admtyumen.ru.

В Тюменском районе завершается уборка урожая. На сегодняшний день убрано 84% площадей зерновых и зернобобовых культур.

– В этом году в районе хороший урожай зерновых и зернобобовых – в среднем по 32,7 центнера с каждого гектара, тогда как в прошлом году урожайность составляла всего 19,7 ц/га, – отметили в пресс-службе главы Тюменского района.

Высокие показатели урожайности достигнуты по картофелю – 190 центнеров с гектара (против 142 в прошлом году), по овощам – 269,7 центнера с гектара (182,7 ц/га в 2021-м).Лидерами по уборке в районе стали АО «Мальковское», ЗАО «Птицефабрика Пышминская» и АО «Успенское».