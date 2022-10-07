Тюменцы просят убрать беседку со двора, где курят подростки и пьют взрослые. Фото - "ЧП Тюмень ЧС" в ВК.

Тюменцы, проживающие в доме № 16 на улице Монтажников, просят убрать беседку со двора, где курят подростки и пьют взрослые. Они уверяют, что жильцы изначально были против установки этого сооружения: видимо, еще тогда чувствовали, что не к добру это.

«В этом году нам сделали благоустройство дворовой территории, была установлена беседка для пожилых людей. Каждый день в ней собираются подростки, курят на территории детской площадки, мусорят, пинают мячами по машинам, трехэтажные маты на весь двор», – рассказывают в социальных сетях местные жители.

Теперь они просят демонтировать строение: «Мы хотим спокойно гулять с детьми и спокойно спать ночами».

Комментаторы не поняли жалобщиков: «Пожилые если захотят, то попросят уступить им беседку. Паника на ровном месте»; «А давайте урны уберем – многие же бросают окурки мимо. И алкоголь запретим – пьют же»; «Все когда-то были в их возрасте, так же собирались в беседках. А где еще молодежи собираться?».

Между тем в пресс-службе городской администрации сообщили, что план благоустройства дворовой территории был согласован с жителями. Отметим, что рассмотреть вопросы содержания двора в нормативном состоянии собственники могут на общем собрании совместно со своей управляющей компанией.

– В случае нарушения тишины и покоя граждан жители дома могут обратиться в участковый пункт полиции № 5 по тел. 33-94-11, – добавили в ведомстве.