Тюменкам 40+ советуют пройти маммографию. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменкам 40+ советуют пройти маммографию. Делать это нужно как минимум один раз в два года для профилактики рака груди.

– Это рентгеновский метод обследования. Высокая информативность позволяет определять заболевания молочных желез, в том числе и опухолевые новообразования, на ранних стадиях, ещё до появления симптомов с минимальной лучевой нагрузкой для пациента. Исследование занимает от 8 до 15 минут, – сообщил заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города Александр Прищепов.

Отметим, что с начала 2022 года медики Медгорода 344 раза выезжали в районы Тюменской области: в село Вагай, Исетское, Нижняя Тавда, Ярково и другие.

Также можно напрямую наблюдаться у специалистов. Платные медицинские услуги оказывает Маммологический центр №2 (ул. Московский тракт 35а). Консультация и запись по телефону: 8 (3452) 52-03-00, 8 (3452) 56-16-45, 8 (3452) 56-16-46.