В Тобольске женщине выплатят 600 тысяч рублей за упавший на нее в магазине подъемник. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске ООО «Лента» выплатит своей работнице 600 тысяч рублей после инцидента, произошедшего еще три года назад, в ноябре 2019 года. В результате ЧП женщина перенесла операции.

59-летняя горожанка работала в магазине помощником повара отдела фасовки кулинарного производства. В один из дней во время погрузки овощей на нее рухнул подвесной грузоподъемник.

Врачи зафиксировали у тоболячки закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, ушиб мягких тканей головы, ушиб правового плеча и предплечья, множественные ушибы – всё это вместе считается тяжким вредом здоровью.

– Женщину тогда увезли в больницу, два раза прооперировали. Она до сих пор передвигается с помощью трости, испытывает ноющие боли, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Пострадавшая захотела через суд получить 900 тысяч рублей, ответчик же был готов расстаться с 300 тысячами. Но в итоге она получила 600 тысяч.