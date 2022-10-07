Жильцы дома на улице Котовского в Тюмени самостоятельно огородили парковку

Жильцы дома № 52б на улице Котовского в Тюмени самостоятельно огородили парковку, тем самым перекрыв проезд.

Они рассказывают, что недавно у них был ремонт. Строители обновили детскую и спортивную площадки, поставили скамейки, урны.

Преобразили и парковочную зону. Но сразу же после проведения работ там установили ограждение – цепь, закрепленную замком. Она перекрывает проезд.

По словам жильцов, ключи от замка имеются далеко не у всех. Они предполагают, что таким образом автомобилисты защищают территорию около дома от чужих машин.

Стоит отметить, что такая практика ограждения территории получила широкое распространение в областном центре, но местные водители, скорее всего, просто не смогли друг с другом договориться.