Психолог тюменского детсада стала призером конкурса профмастерства. Фото: Тюмень - наш дом

Педагог-психолог тюменского детсада № 133 Анита Зырянова стала призером всероссийского конкурса профмастерства «Педагог-психолог России – 2022». Она победила в номинации «Успешные практики эффективного взаимодействия с педагогами».

– Анита показала свой проект геоквеста «Культурные коды Тюмени». В программе принимали участие воспитанники дошкольного учреждения и их родители, а еще ее коллеги, – рассказали в департаменте образования города.

Стоит отметить, что в 2022 году в конкурсе «Педагог-психолог России» участвовали специалисты из 74 субъектов России. Победила в этот раз педагог-психолог детского сада № 198 Воронежа Олеся Попова.