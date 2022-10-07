В частном доме в Тюмени ночью сгорела пара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня около половины седьмого утра в СНТ ««Сосёнка-81» в Тюмени произошла страшная трагедия. На улице Лесной сгорел двухэтажный дом, погибли два человека.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. К сожалению, в ходе тушения пожара в жилище нашли тела двух погибших – мужчины и женщины.

– Пожар ликвидировали в начале девятого утра на общей площади 100 квадратных метров. Его тушили 5 единиц техники и 15 человек личного состава ведомства, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Сейчас сотрудники отрабатывают версии возникновения пожара. Основной является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.