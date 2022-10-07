Что нам стоит дом построить: тюменцев приглашают на выставку «ЗАГОРОД ЭКСПО – 2022»

тюменцев приглашают на выставку «ЗАГОРОД ЭКСПО-2022». Фото предоставлено "КП".

Сколько стоит загородный дом? С чего начать строительство? Где купить участок? На эти и другие вопросы можно будет найти ответы на отраслевой выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО – 2022», которая состоится 14 – 15 октября 2022 года в ТВЦ «Домэкспо» (ул. Народная, 68).

Посетители выставки смогут познакомиться с лучшими строительными проектами загородной недвижимости Тюмени, архитектурными и дизайнерскими бюро, инженерными компаниями, студиями ремонта, производителями и ретейлерами мебели. Представители банков проведут квалифицированные консультации по ипотеке, расскажут об актуальных ставках на ИЖС.

Также на выставке среди зарегистрированных гостей состоится розыгрыш ценных призов от участников и партнеров проекта. Тюменцы смогут выиграть предметы интерьера, мебели, сантехники, подарочные сертификаты в строительные и садовые магазины.

– Современный формат жизни позволяет людям многих сфер работать удаленно, а значит, привязка к городу и офису стала терять свою актуальность. Жизнь за городом становится всё более привлекательной, и это уже не желание нескольких сотен людей, а массовый тренд. Уникальность выставки «ЗАГОРОД ЭКСПО» – это соединение надежности строительных компаний и креативных, современных проектов от архитекторов и дизайнеров, – отметила Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки загородной жизни «ЗАГОРОД ЭКСПО – 2022».

В течение двух дней на площадке выставки будет работать лекторий, где эксперты и специалисты расскажут о тенденциях и тонкостях обустройства загородных домов, участков, бань.

Фото предоставлено "КП".

Встречаемся на выставке:

14 октября (пятница) с 12.00 до 20.00.

15 октября (суббота) с 10.00 до 20.00.

Тюмень, ул. Народная, 68, ТВЦ «Домэкспо»

Задать вопросы: +7(3452) 49-52-39

Зарегистрироваться на розыгрыш: https://загород.store/