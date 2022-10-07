На улице Ямской в Тюмени 7 октября 2022 года потухнут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 7 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение произойдет на пересечении улиц Ямской и Полевой, Ямской и Л. Толстого, с 17.00 до 17.10 – на Авторемонтной в районе д. 17, на ул. Авторемонтной в районе ТЭМЗ.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.