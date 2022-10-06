«Уже стреляли»: мобилизованные тюменцы рассказали о быте и тренировках на полигоне

Мобилизованные тюменцы рассказали, как питаются и учатся стрелять. Фото: Скриншот с видео

Мобилизованные тюменцы рассказали о быте и тренировках на полигоне. Им уже довелось стрелять.

– Нас переодели, уже стреляли. Вчера занимались медициной. Грамотно рассказывают, бойцам интересно, задавали вопросы. Кормят хорошо, продукты все есть, питаемся в столовой, – сообщил замкомандира подразделения по работе с личным составом Андрей.

Мужчину мобилизовали, сейчас он тренируется на полигоне ТВВИКУ вместе с остальными.

По словам заместителя начальника штаба подразделения Сергея, тут есть мужчины с Ямала: «Метание гранат, стрельбы, тактическая подготовка. Поверьте, люди очень подкованные приехали сюда».