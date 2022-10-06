В Тюменской области священник с дубиной спас девочку от растерзания собакой. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области с 67-летнего хозяина пса, который накинулся на девочку, через суд взыскали 60 тысяч рублей. В том, что 9-летний ребенок отделался незначительной травмой, большая заслуга местного священника.

Дело было в апреле в селе Чёрное Вагайского района. В один из дней в самом начале месяца девочка пришла к дому подружки. Внезапно пёс сорвался с цепи и укусил ее за ногу. Служитель местной церкви взял палку и отогнал агрессивное животное.

Оказалось, что еще днем он видел, как собака свободно разгуливала по селу, и мужчина примотал хвостатого к забору, зацепив крюком остаток цепи. После объявления в соцсетях четвероногого забрал хозяин, однако тот снова сбежал и в итоге напал на ребенка. Был подан иск в суд.

– Девочка была сильно напугана, ей было очень больно, и ее мама обратилась в больницу. До сих пор она боится выходить на улицу без взрослых, избегает всех собак, даже собаку родителей, на ноге остались глубокие шрамы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Примечательно, что владелец пса никак не интересовался состоянием пострадавшей, деньги на лечение не давал, а потом и вовсе заявил, что это собака дочери. От штрафа это его не уберегло.