На дороги Тюмени нанесли синюю разметку. Фото: Тюмень - наш дом

На дороги Тюмени, а именно на улице Герцена, нанесли синюю разметку. Так власти показывают местным автомобилистам границы платных стоянок.

– Теперь водителям легче определить границы платной стоянки и сориентироваться на дороге. Непривычный цвет разметки заставляет обратить на себя внимание, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве добавили, что впервые синюю разметку в областной столице в качестве эксперимента нанесли на улице Герцена еще в 2020 году.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени нарисовали первую вафельную разметку, которая призвана решить проблему затора на перекрестке. Она появилась на пересечении улиц Советской и Профсоюзной.

Водитель должен оценивать ситуацию на дороге и не выезжать на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, ведь таким образом он создает препятствие для едущих автомобилей.