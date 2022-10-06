Пьяная тюменка без водительских прав влетела в дерево на трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На седьмом километре автодороги Тюмень – Красный Яр 22-летняя девушка подшофе устроила аварию. На своей «Ладе» девятой модели она съехала в кювет, после чего врезалась в дерево.

– У водителя ушиб грудной клетки. Прав она не имеет, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр воздуха, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

А еще сотрудники ведомства задержали другую женщину (49 лет) – она уже третий раз попадается нетрезвой за рулем. На этот раз она ехала на «Шевроле» по автодороге Тюмень – Омск.

– Ей грозит уголовная ответственность за пьяную езду, а ведь этого могло не быть, если бы, выпив дома пива, дама не поехала на АЗС, – отметили гаишники.

В 2022 году 717 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения повторно и подлежат уголовной ответственности.