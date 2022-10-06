Благотворительный проект АО «Транснефть – Сибирь» признан победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Благотворительный проект АО «Транснефть – Сибирь», предусматривающий строительство комплекса объектов социальной инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, занял первое место в номинации «Лидер социальных изменений» на региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Компания представила на рассмотрение конкурсной комиссии проект «Транснефть – Сибирь» – Крайнему Северу», предусматривающий создание на территории Ямало-Ненецкого автономного округа комплекса объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе – Самотлор. В том числе при поддержке АО «Транснефть – Сибирь» в течение нескольких лет на территории г. Новый Уренгой и пос. Коротчаево построены жилые микрорайоны с современными инженерными сетями, канализационно-очистными сооружениями и газовой котельной, детский сад на 240 мест и спортивно-оздоровительный комплекс. Для всесезонного автомобильного сообщения возведены мостовые переходы через реки Пур и Надым. В Тазовском районе ЯНАО построен полигон утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов, а также завод по разведению молоди рыб ценных пород.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Реализация проекта позволила улучшить качество жизни местного населения, включая развитие здорового образа жизни и физкультуры, дошкольного образования, ЖКХ, дорожной инфраструктуры, проектов в области охраны окружающей среды.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента РФ В. В. Путина, цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В Тюменской области конкурс проводится в третий раз. Эксперты заслушали более 70 проектов, ряд из которых был рекомендован для участия в федеральном этапе.

Кроме того, в рамках церемонии награждения победителей и призеров премии #МЫВМЕСТЕ коллектив АО «Транснефть – Сибирь» был отмечен благодарственным письмом губернатора Тюменской области А. В. Моора.