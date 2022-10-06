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Происшествия6 октября 2022 8:49

Тюменка прописала толпу мигрантов в сгоревшем 5 лет назад доме

Женщина взяла с каждого по четыре тысячи рублей
Денис Михайлов
Тюменка прописала толпу мигрантов в сгоревшем доме.

Тюменка прописала толпу мигрантов в сгоревшем доме.

Фото: архив "КП"

В Тюмени будут судить 56-летнюю женщину, которая фиктивно прописала мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Интересно, что обвиняемая сама зарегистрирована в частном доме, который пять лет назад сгорел. Там же они «приютила» с апреля по сентябрь 2022 года 19 иностранцев. С каждого взяла по четыре тысячи рублей.

– Незаконные действия привлекли внимание отдела миграции и были пресечены. Уголовное дело направлено мировому судье Центрального судебного района для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

Женщине грозит штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, а еще ее могут лишить свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.