Тюменка прописала толпу мигрантов в сгоревшем 5 лет назад доме

Тюменка прописала толпу мигрантов в сгоревшем доме. Фото: архив "КП"

В Тюмени будут судить 56-летнюю женщину, которая фиктивно прописала мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Интересно, что обвиняемая сама зарегистрирована в частном доме, который пять лет назад сгорел. Там же они «приютила» с апреля по сентябрь 2022 года 19 иностранцев. С каждого взяла по четыре тысячи рублей.

– Незаконные действия привлекли внимание отдела миграции и были пресечены. Уголовное дело направлено мировому судье Центрального судебного района для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

Женщине грозит штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, а еще ее могут лишить свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.