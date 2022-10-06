В Тюмени 6 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 397 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 октября 2022 года увеличилось на 397, 1 человек умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 241 907 человек.

По состоянию на 6 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 292 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,6%.

Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Выздоровели за сутки 41 536 человек, это на 7,1% меньше в сравнении с 5 октября 2022 года. Выявлено 23 045 новых случаев. Умерли за сутки 108 человек.