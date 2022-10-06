Тюменку, отвесившую пощечину женщине-полицейскому, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Нижнетавдинском районе на 30 тысяч рублей оштрафовали женщину, которая отвесила пощечину женщине-полицейскому. Дело было в июле 2022 года.

Сотрудник полиции дежурила, когда ей сообщили, что женщина угрожает расправой своим близким. Она приехала на место и начала составлять протокол на пьяную тюменку за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (у нее маленький сын).

– Та материлась на стража правопорядка, а затем ударила ее рукой по лицу, отчего последняя испытала сильную боль. Во время выезда она была в форменном обмундировании, – пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На суде злоумышленница раскаялась и рассказала, что в тот день она отвезла сына в Тюмень к своим знакомым, а сама направилась на разборки к экс-супругу. Когда вернулась домой, то у нее уже были бывший супруг, участковый и инспектор ПДН.