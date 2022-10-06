В Тюмени кондуктор не пустила инвалида-колясочника в автобус из-за отсутствия спецплощадки. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени кондуктор не пустила инвалида-колясочника в автобус, следовавший маршрутом № 15. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях, пояснив, что отказ был мотивирован тем, что в общественном транспорте не оказалось специально оборудованной площадки.

«Автобус был не полный, мы бы вошли. Позвонили в службу, сказали, решат вопрос, но с трудом верится! Стыдно за город с таким отношением! Надеюсь, дойдет до высших чинов! В городе доступная среда работает частично! Когда уже этот вопрос решат? Простояли минут 20 ,чтобы дождаться следующего», – сообщила горожанка.

В пресс-службе городской администрации заявили, что в ПАТП-1 проведут проверку по вышеуказанному факту. В ведомстве также рассказали, что на маршруте № 15 «трудятся» 13 автобусов с интервалом до 12 минут, 10 из них приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.

– Государственной программой «Доступная среда» предусмотрена доля автобусов для перевозки инвалидов – 15,8% от общего парка автобусов. На маршруте 15 доля автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, составляет 77%, – сообщили в мэрии.

Резюмируя, можно отметить, что, как бы там ни было, кондуктор действовала из соображения безопасности. Об этом говорят и тюменцы, они не видят никаких проблем в том, чтобы просто подождать следующий автобус.

«Мне жаль колясочников, им реально тяжело, проезды с тротуаров перекрывают машинами, заехать и выехать куда-либо – целый квест. Их очень много на самом деле, а много ли вы их видите среди нас? Нет, так как они дома вынуждены сидеть», – комментируют ситуацию горожане.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени водитель пытался выгнать из автобуса школьника, у которого на карте не хватило денег. Об этом рассказала в социальных сетях очевидица, которая сама заплатила за мальчика, чтобы его не трогали.

«Ехала в маршрутке 77, на остановке зашли школьники (4, 5 класс). У одного мальчика на карте не хватило средств, он ехал со школы домой. Водитель ему сказал выходить из маршрутки. Мальчик переспросил: выходить? Он отвечает: да! Конечно, я оплатила ему проезд. На мой вопрос водителю, как он должен был домой идти – пешком? – мне ответил, что ему без разницы», – пишет женщина.