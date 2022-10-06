В Тюмени осудили 4 членов ОПГ, распространявших наркотики. Фото: Архив "КП"

В Тюмени осудили 4 членов ОПГ, распространявших наркотики. Им дали от 5 до 7 с половиной лет лишения свободы. Они сбывали запрещенные вещества с ноября 2020 года по апрель 2021-го.

– Злоумышленники торговали наркотиками в областной столице, выполняя роли «кладовщиков», «курьеров» и «закладчиков». В ходе расследования из незаконного оборота изъято наркотических средств общей массой порядка пяти килограммов, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил двум мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, двум женщинам – по 5 и 6 лет лишения, они будут сидеть в колонии общего режима.