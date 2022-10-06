В Тюменской области действует три лесных пожара. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области действуют три лесных пожара. Об этом сообщает местный департамент лесного комплекса.

В ведомстве рассказали, что за сутки спасатели локализовали все три очага. Еще они ликвидировали два лесных пожара, которые распространились на общей площади почти три гектара.

Кстати, на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон сегодня, 6 октября, установили III класс пожарной опасности, на территории Уватской авиазоны – II класс.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени стоит запах гари. Вонь чувствуют люди в разных районах областного центра.

В региональной диспетчерской службе лесного хозяйства пояснили, что в настоящее время на территории области действуют четыре лесных пожара – в Вагайском, Тюменском, Уватском и Тобольском районах. Именно по этой причине неприятный характерный запах появился в городе.