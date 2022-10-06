В Тюмени обмелела река Тура. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени обмелела река Тура. Местные жители заявляют, что уже видят дно водоема.

По сведения гидропоста, в настоящее время уровень воды составляет -72 сантиметра. Обмеление произошло из-за жаркой летней погоды. Да и осадков, стоит отметить, было совсем мало. Однако эксперты не советуют беспокоиться по этому поводу, так как река сама восполнит утраченные запасы.

По данным архива Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября самый минимальный уровень воды в реке Тура (-55 сантиметров) был в 2021 году, максимальный (244 сантиметра) – в 2015-м.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что недалеко от берега реки Туры в районе Профсоюзного моста в Тюмени нашли тело мужчины. Местные следователи проводят доследственную проверку.

– Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, – поделились информацией в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.