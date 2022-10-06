В Ишиме третий день разыскивают 14-летнего подростка. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Ишиме третий день разыскивают 14-летнего Никиту Белова. Подросток ушел около четырех часов дня 4 октября из дома на улице Павлика Морозова и до сих пор не вернулся.

– По данному факту Ишимский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, – сообщили в следственном управлении СК по Тюменской области.

Известно, что в день пропажи на молодом ишимце была надета синяя куртка, черные джинсы и синие кроссовки. На вид Никите 14 лет, его рост составляет около 160 сантиметров, худощавое телосложение.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о месте нахождения Белова, просят обратиться в Ишимский межрайонный следственный отдел по телефонам 8 (34551) 5-08-02 или 8 (34551) 7-98-02 МО МВД России «Ишимский».