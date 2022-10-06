О мотивации простыми словами и на личных примерах расскажут подросткам на Rocket Forum.

О мотивации простыми словами и на личных примерах расскажут подросткам на Rocket Forum. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на ютьюб-канале detkityumen72, но у 50 счастливчиков есть возможность принять участие очно. Старт в 11.00.

На площадках форума известные личности поделятся своими историями успеха, расскажут, какие качества и навыки помогли им и что необходимо делать уже сейчас, чтобы стать в будущем успешным человеком, востребованным на рынке профессий, найти свое место в жизни, как реализовать свои мечты, обрести уверенность и при этом быть счастливым. После каждого выступления зрители в зале и в онлайн-трансляции смогут задать спикерам свои вопросы.

– В любом деле самое сложное – начать. Преодолеть приступы прокрастинации, свои страхи и переживания о возможных неудачах. Именно поэтому на наш Rocket Forum мы всегда приглашаем только практиков, тех, кто уже прошёл этот путь от «ничего не получится, даже начинать не стоит» до высококлассных профессионалов своего дела. Это помогает убедиться, что ты не одинок в своих проблемах и имеешь такие же шансы на успех, – рассказала организатор форума, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

С программой можно ознакомиться на странице форума.

Необходима предварительная регистрация для очного участия по ссылке.

Место проведения: г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, бизнес-отель «Евразия», зал «Континенталь» (2-й этаж).