Под Тобольском мужчина рассек лоб девушке электронной сигаретой. Фото: Ольга Крыльцова

В тобольскую полицию позвонили из больницы, сообщив, что к ним доставили 20-летнюю девушку из села Ярково. У нее был рассечен лоб.

Выяснилось, что сельчанка живет с мужчиной. К ним пришли гости, которые до утра распивали алкоголь. Под утро один из гостей начал оскорблять потерпевшую, они поссорились.

– Молодой человек ударил девушку и, кинув в нее электронную сигарету, рассек лоб, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковый задержал 21-летнего подозреваемого и доставил его в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.