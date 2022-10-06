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Происшествия6 октября 2022 4:20

Под Тобольском мужчина рассек лоб девушке электронной сигаретой

Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы
Сергей Швецов
Под Тобольском мужчина рассек лоб девушке электронной сигаретой.

Под Тобольском мужчина рассек лоб девушке электронной сигаретой.

Фото: Ольга Крыльцова

В тобольскую полицию позвонили из больницы, сообщив, что к ним доставили 20-летнюю девушку из села Ярково. У нее был рассечен лоб.

Выяснилось, что сельчанка живет с мужчиной. К ним пришли гости, которые до утра распивали алкоголь. Под утро один из гостей начал оскорблять потерпевшую, они поссорились.

– Молодой человек ударил девушку и, кинув в нее электронную сигарету, рассек лоб, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковый задержал 21-летнего подозреваемого и доставил его в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.