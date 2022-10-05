Тюменец отработает за таскание своей сожительницы за волосы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области 35-летнего жителя Вагайского района приговорили к 220 часам обязательных работ. Он поиздевался над своей сожительницей в Международный женский день в 2022 году.

– Не протрезвевший после праздничного пьянства мужчина из-за какого-то пустяка поссорился с любимой и поздно вечером решил ее перевоспитать. Он дал ей пощечину и, схватив за волосы, таскал из стороны в сторону, после чего уронил на пол, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина сильно ударилась спиной. Но это не остановило злодея. Он схватил нож и двинулся в сторону сельчанки. Та еле ноги унесла и сообщила в полицию об избиении. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.