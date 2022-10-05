Обвиняемому в педофилии тюменцу не скостили срок после апелляции. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вступил в законную силу приговор 37-летнему Михаилу Г., которого признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчине дали 12 лет колонии строгого режима, но он не согласился с такой участью и подал апелляцию.

– Проезжавший мимо горожанин остановился около детей и совершил иные действия сексуального характера. Дети напугались, убежали домой и рассказали все родителям, те обратились в полицию, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина на суде заявил, что ничего такого, в чем его обвиняют, не делал. Но свидетели, родители и сами дети говорят об обратном. При этом стоит отметить, что о тюменце положительно отзываются соседи, его семью не раз награждали дипломами и грамотами. На учете у врачей, психиатра и нарколога, он не состоит.

Житель областной столицы не согласился с приговором и подал апелляцию, посчитав, что наказание слишком сурово. Но вышестоящая инстанция не смилостивилась и оставила приговор без изменения.