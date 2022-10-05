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Общество5 октября 2022 10:30

Тюменский загс отчитался о рождении 1 081 малыша в сентябре 2022 года

А еще в девятом месяце года появилось 1 126 новых супружеских пар
Денис Михайлов
Тюменский загс отчитался о рождении 1 081 малыша в сентябре 2022 года.

Тюменский загс отчитался о рождении 1 081 малыша в сентябре 2022 года.

Фото: c cайта 2ГИС

Тюменский загс отчитался о рождении 1 081 малыша в сентябре 2022 года. Всего с начала года в местных роддомах появились на свет 9 728 детей, что на три ребёнка больше, чем за этот же период 2021-го.

Также стало известно, что свидетельства о заключении брака получили 1 126 новых пар. Этот показатель сильно превосходит цифру прошлого года. Тогда связали себя узами брака всего 880 молодых людей.

– За девять месяцев свадеб было сыграно больше, чем за аналогичный период прошлого: 5 909 против 5 411, – добавили в ведомстве.