В Тюмени пьяный подросток разъезжал на питбайке друга. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали пьяного 15-летнего подростка, который разъезжал ночью на питбайке. Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– На место вызвали маму школьника. Информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Подросток взял питбайк у друга, чтобы доехать на нем от друга домой, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства просят родителей не отпускать детей ночью из дома, а также контролировать их участие в дорожном движении на транспорте без водительского удостоверения.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в селе Викулово пьяный подросток уехал на чужом автомобиле после застолья. Далеко не смог – его задержали сотрудники ГИБДД.

Автомобиль ВАЗ-21124 автоинспекторы остановили на дамбе реки Ишим. Им управлял 16-летний житель села. Показания алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне находились еще трое 15-летних подростков – парень и две девушки.