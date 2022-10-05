В Тюмени 5 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 403 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 октября 2022 года увеличилось на 403. Всего с начала пандемии ковид подхватили 241 510 человек.

По состоянию на 5 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 480 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 29 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 44 694 человека, или на 1,6% меньше в сравнении с 4 октября 2022 года. Выявлено 23 757 новых случаев. Умерли за сутки 113 человек.