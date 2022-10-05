В Тюмени водитель на «Ладе» за полтора месяца 110 раз превысил скорость. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени привлекли к ответственности 26-летнего водителя ВАЗ-21101 с архивными номерами, который очень часто нарушает правила дорожного движения. К тому же он не оплачивает штрафы.

Молодого человека лишили водительских прав еще в 2014 году. Тогда он не стал их сдавать в ГИБДД, а потому по-прежнему считается «лишенником».

– За последние полтора месяца он 140 раз нарушил ПДД: 110 раз превысил скорость, 22 раза проехал по автобусной полосе, 8 раз выехал за стоп-линию и один раз проехал перекресток на красный сигнал светофора, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В итоге у него набралось штрафов на 50 тысяч рублей. Автомобиль эвакуировали, а водителю выписали постановления за все его нарушения.