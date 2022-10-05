Тюменку, приехавшую из Таджикистана, могут депортировать из-за огромной разницы в возрасте с мужем. Фото: Ольга Крыльцова

Шахноза Сатторова приехала в Тюмень 9 лет назад, спустя 4 года познакомилась с Иваном в такси. Пара поженилась, но женщина не могла получить гражданство России – инспектору миграционной службы не понравилось, что у «молодых» двадцатилетняя разница в возрасте, и брак сочли фиктивным. Теперь ей грозит депортация в родной Худжанд.

Отметим, что ранее женщина оформила патент и получила вид на жительство, дочки ходят в 5 и 7 класс. В августе 2018 года они с Иваном расписались. Спустя 3 с половиной года таджичка решила подать на гражданство, тут-то и возникли проблемы.

Весной 2021 года Шахнозу вызвали в отдел и якобы заявили – ты признаешься в том, что не живешь вместе с супругом, и мы оставляем тебе вид на жительство.

– Как нам рассказала наша клиентка, было совершено психологическое давление. Ее закрыли в помещении, заставляли подписать бумаги. У нее случился обморок, пришлось вызывать бригаду скорой – выезд также зафиксирован. Разница в возрасте между супругами разве законом запрещена? – возмущен юрист Виктор Родионов.

59-летний Иван умер от рака желудка, пока все это происходило. Шахноза ухаживала за ним до самой кончины – она хочет остаться в России, передают «Аргументы и факты в Западной Сибири».